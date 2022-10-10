Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон озвучил прямые угрозы Путину
2022-10-10
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Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путин является легитимной военной целью Пентагона.
10 октября бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире американского телеканала CBS News заявил о том, что в случае применения ядерного оружия РФ на Украине, президент России Владимир Путин «подпишет свою предсмертную записку самоубийцы».
Болтон утверждает, что Путин, занимающий пост Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации – высшего руководителя Вооружённых сил Российской Федерации, находится в списке «легитимных военных целей» Пентагона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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