В Теннесси два питбуля убили двоих детей своих хозяев и покалечили их мать
2022-10-10
00:15
В Западном Теннеси два питбуля напали на 5-месячного мальчика и 2-летнюю девочку, детей своих хозяев. Оба ребенка погибли.
Мать детей пыталась защитить их, и тоже подверглась нападению собак. 30-летняя женщина находится в больнице.
Местная полиция сообщает, что оба ребенка были уже мертвы к моменту их прибытия на место. Их мама находится в критическом состоянии. Собак усыпила Мемфисская служба животных.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира