В Теннесси два питбуля убили двоих детей своих хозяев и покалечили их мать

В Западном Теннеси два питбуля напали на 5-месячного мальчика и 2-летнюю девочку, детей своих хозяев. Оба ребенка погибли.

Мать детей пыталась защитить их, и тоже подверглась нападению собак. 30-летняя женщина находится в больнице.



Местная полиция сообщает, что оба ребенка были уже мертвы к моменту их прибытия на место. Их мама находится в критическом состоянии. Собак усыпила Мемфисская служба животных.