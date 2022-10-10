В Теннесси два питбуля убили двоих детей своих хозяев и покалечили их мать

2022-10-10

00:15

В Западном Теннеси два питбуля напали на 5-месячного мальчика и 2-летнюю девочку, детей своих хозяев. Оба ребенка погибли.

Мать детей пыталась защитить их, и тоже подверглась нападению собак. 30-летняя женщина находится в больнице. 


Местная полиция сообщает, что оба ребенка были уже мертвы к моменту их прибытия на место. Их мама находится в критическом состоянии. Собак усыпила Мемфисская служба животных.

Опубликовано: Светлана Репина







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