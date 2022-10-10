Медведев рассказал об ответе России на теракт на Крымском мосту
2022-10-10
00:16
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожения террористов в ответ на теракт на Крымском мосту.
10 октября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал взрыв на Крымском мосту, назвав его террористическим актом и диверсией, совершённой криминальным киевским режимом.
Медведев заявил, что ответ на подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли 3 мирных жителя, «может быть только прямое уничтожение террористов».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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