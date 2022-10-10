Медведев рассказал об ответе России на теракт на Крымском мосту

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости уничтожения террористов в ответ на теракт на Крымском мосту.

10 октября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал взрыв на Крымском мосту, назвав его террористическим актом и диверсией, совершённой криминальным киевским режимом.

Медведев заявил, что ответ на подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли 3 мирных жителя, «может быть только прямое уничтожение террористов».