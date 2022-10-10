В Средние века европейцы считали помидоры ядовитыми и боялись их есть
2022-10-10
00:24
Аристократы умирали после пробы помидоров. Оказывается, дело было в посуде.
До 1590 года европейцы использовали томаты только как декоративное растение.
Большинство отведавших этого плода аристократов заболевали и вскоре умирали.
На самом деле, это было связано не с ядовитыми свойствами томатов, а с той посудой, из которой их ели.
В те времена посуду для аристократов изготавливали из сплава олова и свинца.
Помидоры имеют высокую кислотность, и при взаимодействии с такой посудой они становились смертельно опасными.
Позже отношение к этому продукту изменилось. А после изобретения пиццы в Неаполе в 1880 году помидоры были полностью реабилитированы и вошли в массовое потребление.
Опубликовано: Наталья Павлова
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