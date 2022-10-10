В Вирджинии работник службы водоснабжения тайно снижал уровень фтора в воде

2022-10-10

00:25

В небольшом городе в Вермонте сотрудник службы водоснабжения по собственной инициативе снизил уровень фтора в водопроводной воде четыре года назад. Об этом стало известно только сейчас.

Кендалл Чемберлин сообщил о своем поступке в Комиссию по водоснабжению и канализации. Он объяснил, что сомневается в качестве используемого фторида, поскольку его изготавливают в Китае. 

Чемберлин также отметил, что считает рекомендованный властями уровень фтора в воде неоправданным. Он сказал, что считал своей обязанность проявлять осторожность.

Жители города возмущены тем, что одни человек может принимать подобные решения. Некоторые из них говорят, что у них и у их детей в последние годы появился кариес.

Опубликовано: Светлана Репина







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