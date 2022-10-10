Владимир Путин: спецслужбы Украины организовали и реализовали теракт на Крымском мосту
2022-10-10
00:25
Президент России убежден в причастности спецслужб Украины в организации и проведении теракта на Крымском мосту.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что у него нет сомнений в том, что "авторами и исполнителями были спецслужбы Украины".
Глава российского государства сделал заявление после доклада председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
"Взрыв на Крымском мосту носит, безусловно, террористический характер. ФСБ удалось установить подозреваемых", — заявил глава СК.
Бастрыкин подчеркнул, что в подготовке теракта были задействованы граждане иностранных государств.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира