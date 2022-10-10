Владимир Путин: спецслужбы Украины организовали и реализовали теракт на Крымском мосту

Президент России убежден в причастности спецслужб Украины в организации и проведении теракта на Крымском мосту.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что у него нет сомнений в том, что "авторами и исполнителями были спецслужбы Украины".

Глава российского государства сделал заявление после доклада председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

"Взрыв на Крымском мосту носит, безусловно, террористический характер. ФСБ удалось установить подозреваемых", — заявил глава СК.

Бастрыкин подчеркнул, что в подготовке теракта были задействованы граждане иностранных государств.