Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Смремоусов заявил о взятии в плен двух офицеров ГУР МО Украины.

10 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие союзных сил взяли в плен двух офицеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины на Андреевском направлении.

Стремоусов также добавил, что союзные силы также успешно отразили провальную попытку наступления ВСУ в направлении села Борозенское Бериславского района Херсонской области, в результате которой украинская сторона потеряла 3 танка и 5 БМП.