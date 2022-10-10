Стремоусов заявил о взятии в плен двух украинских офицеров ГУР
2022-10-10
00:27
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Смремоусов заявил о взятии в плен двух офицеров ГУР МО Украины.
10 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что служащие союзных сил взяли в плен двух офицеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины на Андреевском направлении.
Стремоусов также добавил, что союзные силы также успешно отразили провальную попытку наступления ВСУ в направлении села Борозенское Бериславского района Херсонской области, в результате которой украинская сторона потеряла 3 танка и 5 БМП.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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