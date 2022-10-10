Илон Маск рассказал о своих отношениях с дочерью-трансгендером, которая от него отказалась
2022-10-10
00:37
В интервью Financial Times Илон Маск ответил на вопрос о своих отношениях с дочерью-трансгендером, которая отреклась от него в начале года. Он сказал: «Невозможно победить их всех».
По его словам, американские левые виновны в том, что богатство считается злом. Маск также отметил, что отношения с дочерью могут измениться, но у него все в порядке с остальными.
Ранее 18-летняя дочь Илона Маска заявила о желании сменить имя, а также сказала, что больше не хочет иметь ничего общего со своим отцом. Всего у Маска пятеро детей.
Опубликовано: Светлана Репина
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