Илон Маск рассказал о своих отношениях с дочерью-трансгендером, которая от него отказалась

В интервью Financial Times Илон Маск ответил на вопрос о своих отношениях с дочерью-трансгендером, которая отреклась от него в начале года. Он сказал: «Невозможно победить их всех».

По его словам, американские левые виновны в том, что богатство считается злом. Маск также отметил, что отношения с дочерью могут измениться, но у него все в порядке с остальными.

Ранее 18-летняя дочь Илона Маска заявила о желании сменить имя, а также сказала, что больше не хочет иметь ничего общего со своим отцом. Всего у Маска пятеро детей.