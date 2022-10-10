Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России
2022-10-10
00:44
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев считает, что в мобилизации есть примеры как патриотизма, так и раздолбайства.
10 октября бывший президент России Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон заявил, что мобилизация в РФ для участия СВО «проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет».
Также Медведев отметил, что за всё время с момента объявления действующим президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, призывники, как и сотрудники военкоматов, продемонстрировали и истинный патриотизм, и различный спектр человеческих эмоций, и стандартное раздолбайство, но всё же объединились для защиты Отечества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира