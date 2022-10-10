Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев считает, что в мобилизации есть примеры как патриотизма, так и раздолбайства.

10 октября бывший президент России Дмитрий Медведев в интервью Надане Фридрихсон заявил, что мобилизация в РФ для участия СВО «проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет».

Также Медведев отметил, что за всё время с момента объявления действующим президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, призывники, как и сотрудники военкоматов, продемонстрировали и истинный патриотизм, и различный спектр человеческих эмоций, и стандартное раздолбайство, но всё же объединились для защиты Отечества.