Лиззо ответил на комментарий Канье Уэста по поводу ее веса
2022-10-10
00:45
Во время выступления в Scotiabank Arena в Торонто Лиззо обратилась к толпе, чтобы ответить на нападки Канье Уэста. Она сказала: «Я занимаюсь своим толстым черным красивым делом».
Во время интервью Уэст рассказал Такеру Карлсону, что у них с Лиззо один тренер. Он сказал, что современные СМИ представляют лишний вес как что-то позитивное, хотя на самом деле это вредно для здоровья.
Канье Уэст считает, что даже если кто-то считает это привлекательным, это клинически нездорово. Такое отношение он назвал «демоническим». Он даже заявил, что это геноцид черной расы.
Опубликовано: Светлана Репина
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