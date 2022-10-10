Лиззо ответил на комментарий Канье Уэста по поводу ее веса

Во время выступления в Scotiabank Arena в Торонто Лиззо обратилась к толпе, чтобы ответить на нападки Канье Уэста. Она сказала: «Я занимаюсь своим толстым черным красивым делом».

Во время интервью Уэст рассказал Такеру Карлсону, что у них с Лиззо один тренер. Он сказал, что современные СМИ представляют лишний вес как что-то позитивное, хотя на самом деле это вредно для здоровья.

Канье Уэст считает, что даже если кто-то считает это привлекательным, это клинически нездорово. Такое отношение он назвал «демоническим». Он даже заявил, что это геноцид черной расы.