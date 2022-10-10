Джон Болтон: Путин станет «законной целью» в случае применения ядерного оружия

2022-10-10

00:50

Бывший советник президента США по национальной безопасности заявил, что президент России станет основной целью в случае применения ядерного оружия.

В эфире телеканала CBS бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России станет "законной целью" в случае применения Москвой ядерное оружия.

Болтон подчеркнул, что такой шаг станет для Владимира Путина "предсмертной запиской". Он подчеркнул, что к угрозам Кремля нужно отнестись предельно серьезно.

Грань между демонстративным применением Россией тактического ядерного оружия и взаимным обменом ударами баллистическими ракетами между Москвой и Вашингтоном очень тонкая.

Опубликовано: Максим Алексеев







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