Джулия Робертс раскрыла секрет счастливого брака с Дэнни Модером
2022-10-10
00:52
54-летняя Джулия Робертс раскрыла некоторые подробности отношений со своим мужем Дэнни Модером. Они женаты уже 20 лет.
Во время съемок фильма «Билет в рай» Робертс провела 62 дня в Австралии, вдали от мужа и детей. И каждый день она писала Модеру любовное письмо.
Актриса рассказывает, что у них всегда была такая традиция. Он сохранила первое письмо, написанное Дэнни. По словам Робертс, когда-нибудь она покажет его свой дочери Хейзел.
Джулия Робертс говорит, что ее семья стал воплощением ее мечты и желает того же своим детям.
Опубликовано: Светлана Репина
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