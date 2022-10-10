Джулия Робертс раскрыла секрет счастливого брака с Дэнни Модером

54-летняя Джулия Робертс раскрыла некоторые подробности отношений со своим мужем Дэнни Модером. Они женаты уже 20 лет.

Во время съемок фильма «Билет в рай» Робертс провела 62 дня в Австралии, вдали от мужа и детей. И каждый день она писала Модеру любовное письмо.

Актриса рассказывает, что у них всегда была такая традиция. Он сохранила первое письмо, написанное Дэнни. По словам Робертс, когда-нибудь она покажет его свой дочери Хейзел.

Джулия Робертс говорит, что ее семья стал воплощением ее мечты и желает того же своим детям.