Илон Маск: риск ядерной войны стремительно растет

Американский миллиардер поделился мнением о возрастающем риске ядерной войны.

В своем аккаунте в Twitter основатель Tesla Илон Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно возрастает.

Так американский миллиардер ответил на комментарий одного из пользователей, в котором тот задал вопрос о возможных последствиях конфликта между Россией и Украиной.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые после Карибского кризиса столкнулась с угрозой применения ядерного оружия.