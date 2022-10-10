Илон Маск: риск ядерной войны стремительно растет
2022-10-10
01:11
Американский миллиардер поделился мнением о возрастающем риске ядерной войны.
В своем аккаунте в Twitter основатель Tesla Илон Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно возрастает.
Так американский миллиардер ответил на комментарий одного из пользователей, в котором тот задал вопрос о возможных последствиях конфликта между Россией и Украиной.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые после Карибского кризиса столкнулась с угрозой применения ядерного оружия.
Опубликовано: Максим Алексеев
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