Шакира опубликовала загадочное видео, в котором топчут сердце

2022-10-10

01:26

8 октября Шакира опубликовала в Instagram видео, на котором мужчин в классических туфлях проходит через оживленную сцену и топчет человеческое сердце.

Певица написала, что ранее не говорила об этом, но ей было очень больно. Вероятно, речь идет о ее расставании с мужем Жераром Пике. Они были вместе более 10 лет, у них двое сыновей.

Ранее Шакира публиковала в соцсети ролики с испанским текстом. Там написано, что во всем виновата монотонность. 

Шакира рассказывала в интервью о том, что пережить публичное расставание очень трудно, но еще сложнее оградить от негатива детей.

Опубликовано: Светлана Репина







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