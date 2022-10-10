Шакира опубликовала загадочное видео, в котором топчут сердце

8 октября Шакира опубликовала в Instagram видео, на котором мужчин в классических туфлях проходит через оживленную сцену и топчет человеческое сердце.

Певица написала, что ранее не говорила об этом, но ей было очень больно. Вероятно, речь идет о ее расставании с мужем Жераром Пике. Они были вместе более 10 лет, у них двое сыновей.

Ранее Шакира публиковала в соцсети ролики с испанским текстом. Там написано, что во всем виновата монотонность.

Шакира рассказывала в интервью о том, что пережить публичное расставание очень трудно, но еще сложнее оградить от негатива детей.