В России вступил в силу запрет на грузоперевозки для ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании

2022-10-10

01:29

10 октября вступил силу запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории РФ для ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании.

В понедельник, 10 октября 2022 года, в законную силу вступило подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о запрете на грузовые автомобильные перевозки по территории России для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании.

Данная мера была принята в качестве ответа на ограничения, которые были приняты правительством вышеуказанных стран для российских грузоперевозчиков и будет действовать 31 декабря этого года включительно.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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