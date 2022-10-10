В России вступил в силу запрет на грузоперевозки для ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании
2022-10-10
01:29
10 октября вступил силу запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории РФ для ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании.
В понедельник, 10 октября 2022 года, в законную силу вступило подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о запрете на грузовые автомобильные перевозки по территории России для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании.
Данная мера была принята в качестве ответа на ограничения, которые были приняты правительством вышеуказанных стран для российских грузоперевозчиков и будет действовать 31 декабря этого года включительно.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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