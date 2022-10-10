WP: Саудовская Аравия помогает России в спецоперации на Украине

В США заявили, что Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине, сократив добычу нефти.

10 октября американская газета Washington Post заявила, что Саудовская Аравия помогает России продолжить проведение специальной военной операции на Украине, сократив добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Обозреватели WP также убеждены в том, что данное решение ОПЕК+ затруднит Соединённым Штатам и европейским странам процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти.