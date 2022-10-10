Россияне сняли огромные суммы в банках после объявления мобилизации

Со счетов в российских банках в период с 26 сентября по 6 октября было снято более 750 млрд рублей. Россияне снимали деньги неравномерно.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября, на следующих день с банковских счетов было снять 132, 1 млрд рублей. Максимальный показатель зафиксирован 30 сентября, он составил 144,8 млррд рублей.

Постепенно ситуация стабилизировалась, спрос на денежные средства снижался. К концу этой недели люди снимали примерно такие же суммы, как и до мобилизации 14-35 млрд рублей.

Спрос на наличность объясняется в основном отъездом из России мужчин призывного возраста, а также их семей.