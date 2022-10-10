Молдова начинает военные учения с Великобританией и Румынией

2022-10-10

01:49

По информации Министерства обороны Молдовы, с 10 октября в стране пройдут военные учения JCET-2022 с участием британских и румынских вооруженных сил.

Основной задачей учений назван обмен опытом. Они продлятся до 21 октября и будут направлены на развитие возможностей совместного выполнения миссий, повышение уровня оперативной совместимости. 

Учения будут проходить в армейских учебных центрах Молдовы с использованием военной техники. 

Ранее Минобороны Молдовы предупреждало и движении военной техники в связи с проведением учений.

Опубликовано: Светлана Репина







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