Молдова начинает военные учения с Великобританией и Румынией

По информации Министерства обороны Молдовы, с 10 октября в стране пройдут военные учения JCET-2022 с участием британских и румынских вооруженных сил.

Основной задачей учений назван обмен опытом. Они продлятся до 21 октября и будут направлены на развитие возможностей совместного выполнения миссий, повышение уровня оперативной совместимости.

Учения будут проходить в армейских учебных центрах Молдовы с использованием военной техники.

Ранее Минобороны Молдовы предупреждало и движении военной техники в связи с проведением учений.