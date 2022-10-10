Global Times: энергетический кризис в Европе предвещает закат американской гегемонии

В Китае предрекли закат американской гегемонии из-за охватившего Европу энергетического кризиса.

10 октября китайская газета-таблоид Global Times сделала неутешительный прогноз для Соединённых Штатов на фоне охватившего всю Европу экономического кризиса, возникшего на фоне введённых против Российской Федерации санкционных ограничений.

Обозреватели GT считают, что из-за кризиса возник «конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США», ведь во многом не совпадающие во взглядах с Вашингтоном европейцы не намерены безукоснительно выполнять приказы Белого дома.