Global Times: энергетический кризис в Европе предвещает закат американской гегемонии
2022-10-10
01:53
В Китае предрекли закат американской гегемонии из-за охватившего Европу энергетического кризиса.
10 октября китайская газета-таблоид Global Times сделала неутешительный прогноз для Соединённых Штатов на фоне охватившего всю Европу экономического кризиса, возникшего на фоне введённых против Российской Федерации санкционных ограничений.
Обозреватели GT считают, что из-за кризиса возник «конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США», ведь во многом не совпадающие во взглядах с Вашингтоном европейцы не намерены безукоснительно выполнять приказы Белого дома.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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