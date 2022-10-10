Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами
2022-10-10
02:08
Глава КНДР Ким Чен Ын рассказал о своём отношении к проведению переговоров с врагами государства.
10 октября южнокорейское информационное агентство Yonhap News заявило, что в ходе тренировки подразделения тактических ядерных операций, подразделения дальнобойной артиллерии и эскадрильи ВВС Корейской народной армии, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ему не о чем говорить со своими врагами и он не чувствует в этом никакой необходимости.
Также северокорейский лидер отметил, что в настоящее время «ощущаются активные военные передвижения врагов», за которыми Корейская Народно-Демократическая Республика тщательно следит.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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