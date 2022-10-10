Ким Чен Ын заявил, что не считает нужным вести переговоры с врагами

2022-10-10

02:08

Глава КНДР Ким Чен Ын рассказал о своём отношении к проведению переговоров с врагами государства.

10 октября южнокорейское информационное агентство Yonhap News заявило, что в ходе тренировки подразделения тактических ядерных операций, подразделения дальнобойной артиллерии и эскадрильи ВВС Корейской народной армии, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ему не о чем говорить со своими врагами и он не чувствует в этом никакой необходимости.

Также северокорейский лидер отметил, что в настоящее время «ощущаются активные военные передвижения врагов», за которыми Корейская Народно-Демократическая Республика тщательно следит.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: