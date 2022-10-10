Global Times: энергетический кризис в Европе предвещает крах гегемонии США
2022-10-10
02:10
Китайское издание Global Times предвещает падение американской гегемонии в связи энергетическим кризисом в Европе.
Китайское издание Global Times пишет о том, что обострение кризиса в Европе и связанное с ним обострение противоречий между Европейским союзом и США предвещает неизбежное падение американской гегемонии.
"Столкновение интересов Вашингтона и Брюсселя указывают на ослабление и шаткость гегемонии США", — говорится в публикации.
Global Times подчеркивает, что усилия администрации Белого дома, направленные на усиление позиций в Европе на фоне конфликта в Украине, привели в итоге к столкновению интересов США и Евросоюза.
Опубликовано: Максим Алексеев
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