Global Times: энергетический кризис в Европе предвещает крах гегемонии США

Китайское издание Global Times предвещает падение американской гегемонии в связи энергетическим кризисом в Европе.

Китайское издание Global Times пишет о том, что обострение кризиса в Европе и связанное с ним обострение противоречий между Европейским союзом и США предвещает неизбежное падение американской гегемонии.

"Столкновение интересов Вашингтона и Брюсселя указывают на ослабление и шаткость гегемонии США", — говорится в публикации.

Global Times подчеркивает, что усилия администрации Белого дома, направленные на усиление позиций в Европе на фоне конфликта в Украине, привели в итоге к столкновению интересов США и Евросоюза.