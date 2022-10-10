Washington Post: Саудовская Аравия помогает России вести спецоперацию в Украине

Американское издание в своей публикации делает выводы о том, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией помогает России вести специальную операцию в Украине.

Washington Post в своей публикации делает выводы о том, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти помогает России вести специальную операцию в Украине.

Американское издание отмечает, что соглашение стран ОПЕК+ помогает Москве, заинтересованной в высоких ценах на нефть.

"Такое решение создает дополнительные риски для США и Евросоюза и затрудняет их инициативу по формированию нижнего потолка цен на российскую нефть", — пишет газета.

Washington Post подчеркивает, что решение ОПЕК+ явно свидетельствует об их уклоне в сторону России и поражении президента Джо Байдена, который так и не смог убедить Саудовскую Аравию добывать больше нефти.