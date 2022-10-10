Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вызвало панику в Белом доме
2022-10-10
03:33
В эфире телеканала Fox News ведущий Брайан Килмид рассказал, что в Белом доме возникла паника после неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи.
По словам Килмида, это означает, что цены на отопление жилья и бензин для автомобилей будут расти. По его мнению, у американских властей нет плана выхода из этой ситуации.
Ведущий обратил внимание на то, что во время президентства Дональда Трампа в США добывалось большое количество нефти. Джо Байден просит помощи у Ирана и Венесуэлы, вместо того, чтобы активизировать бурение скважин в Америке.
Опубликовано: Светлана Репина
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