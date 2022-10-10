Ким Чен Ын резко ответил на предложение США о переговорах и пообещал усилить военные операции
2022-10-10
03:39
Агентство Yonhap сообщает, что Ким Чен Ын ответил не предложение Соединенных Штатов о проведении переговоров. Он сказал, что не считает нужным обсуждать что-либо с врагами.
Северокорейский лидер подчеркнул, что с врагами не о чем разговаривать, и в диалоге с ними нет смысла. Он также пообещал в дальнейшем усилить военные операции.
По информации ЦТАК, Ким Чен Ын объяснил недавний пуск новой ракеты над Японией желанием передать врагам четкое и сильное предупреждение.
Ранее сообщалось, что США предложили Северной Корее сесть за стол переговоров. Главной целью в Соединенных Штатах назвали полную денуклеаризацию Корейского полуострова.
Опубликовано: Светлана Репина
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