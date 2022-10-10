Участницы дуэта «2 Маши» поссорились и приостановили совместную работу

Портал Teleprogramma.pro сообщает, что дуэт «2 Маши» приостанавливает свою деятельность. Причиной послужила ссора между участницами Машей Зайцевой и Марией Шейх.

7 октября дуэту исполнилось 7 лет. Но именно на этот период пришлись не самые простые времена для коллектива.

Маша Зайцева утверждает, что она написала слова к песням «Мама, я танцую» и «Босая», они стали главными хитами дуэта. Она считает, что ее деятельность недооценили.

Мария Шейх говорит, что не умаляет заслуг Зайцевой. При этом она напомнила, что все песни может исполнять только дуэт, сольное исполнение недопустимо.