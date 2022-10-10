Запорожская АЭС вернулась в энергосистему, сообщает МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в воскресенье, что украинская Запорожская атомная электростанция была повторно подключена к электросети.

В субботу МАГАТЭ объявило, что этот объект на юге Украины, крупнейшая атомная электростанция в Европе, лишился последнего внешнего источника энергии из-за новых обстрелов. Станция несколько дней работала на аварийных генераторах для обеспечения безопасности, включая охлаждение шести реакторов, которые сейчас остановлены.

«Наша команда в Запорожье подтверждает, что утраченная вчера (в субботу) внешняя линия электропередач восстановлена и АЭС вновь подключена к сети — временное облегчение все еще неустойчивой ситуации», — написал генеральный директор компании МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в своем Twitter-аккаунте.

«Сейчас нам нужна защитная зона вокруг АЭС», добавил глава агентства ООН по ядерной безопасности, указав, что намерен в ближайшее время посетить Россию и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, «чтобы установить эту зону».