Заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев считает., что единственным ответом РФ на теракт на Крымском мосту, станет уничтожение террористов.

«Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом», — сказал Медведев.

О том, что к теракту причастны спецслужбы Украины, никто не сомневался с самого начала, отметил Медведев.

«Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов», — сказал Медведев.

После взрыва на Крымском мосту, многие западные ученые и политики выступили с обличением киевского режима, как террористического с вытекающими отсюда последствиями для союзных ему стран Запада.