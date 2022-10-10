Путин распорядился газифицировать Камчатку за счет СПГ с проекта «Сахалин-2»

Президент России Путин поручил правительству организовать поставки сжиженного газа (СПГ) на Камчатку, задействовав в этих целях проект «Сахалин-2».

«Правительству Российской Федерации разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами «Газпром» и «Новатэк», утвердить и обеспечить выполнение плана-графика («дорожной карты») газификации Камчатского края на период до 2025 года», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Все обозначенные компании будут готовы к предварительному докладу президенту к 1 февраля 20223 года.

Президент России неоднократно поднимал вопрос о необходимости газификации всех регионов России за счет освободившихся мощностей газодобывающих компаний, переориентированных из-за антироссийских санкций в том числе и на внутренний рынок.