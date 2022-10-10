Лаппо: Украина сожгла все мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
2022-10-10
07:47
Глава ГПК Белоруссии Лаппо заявил, что Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией.
В воскресенье глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ заявил, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны. Он отметил, что со стороны Украины к границе выходят не пограничники, а территориальная оборона. Украинские военные ставят противотанковые мины на дорогах к границе и взорвали все мосты. Лаппо подчеркнул, что обстановка на границе тяжелая.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика принимает участие в СВО на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются. Белорусский президент также отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины отметив, что республика останется союзником России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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