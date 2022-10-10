Глава ООН призывает международные вооруженные силы прийти на помощь Гаити
2022-10-10
07:47
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал в воскресенье, 10 октября, к размещению международных вооруженных сил на Гаити.
«Генеральный секретарь призывает международное сообщество, включая членов Совета Безопасности, в срочном порядке рассмотреть просьбу правительства Гаити о безотлагательном развертывании специализированных международных вооруженных сил для преодоления гуманитарного кризиса», — заявил Антониу Гутерриш в пресс-релизе.
По словам представителя ООН, Антониу Гутерриш «по-прежнему крайне обеспокоен ситуацией на Гаити, где наблюдается вспышка холеры в контексте резкого ухудшения ситуации с безопасностью, которое парализовало страну» Карибского бассейна.
Следующее заседание Совета Безопасности для обсуждения кризиса на Гаити назначено на 21 октября, но генеральный секретарь ООН уже направил Совету в воскресенье «письмо с изложением вариантов усиленной поддержки безопасности» в соответствии с резолюцией 2645, принятой 15 июля, сказал тот же источник.
Эта резолюция продлила на один год мандат Объединенного представительства Организации Объединенных Наций на Гаити. Структура, пришедшая на смену миротворческой миссии ООН и пытающаяся помогать местной полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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