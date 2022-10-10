Президент Тайваня заявила, что остров не свернет с демократического образа жизни

Президент Тайваня Цай Инвэнь в понедельник (10 октября) в Национальный день Тайваня предупредил Пекин, что остров не уступит демократическому образу жизни.

«Самый широкий консенсус среди тайваньского народа и наших различных политических партий заключается в том, что мы должны защищать наш национальный суверенитет и наш свободный и демократический образ жизни», — сказала она, подчеркнув, что в «этот момент: мы не оставляем места для компромисса».

В своей речи, произнесенной по случаю национального праздника, лидер провела параллель с российским вторжением в Украину, что вновь вызвало опасения Тайваня по поводу аналогичной попытки вторжения со стороны Пекина.

Она сравнила конфликт на Украине с целью Китая в один прекрасный день взять под контроль Тайвань.

«Мы абсолютно не можем игнорировать риски, которые эти военные экспансии представляют для свободного и демократического мирового порядка. Эти события неразрывно связаны с Тайванем», — сказала Цай Инвэнь.