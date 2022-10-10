Власти Гаити попросили ООН срочно ввести в страну международные вооруженные силы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности организации срочно рассмотреть просьбу властей Гаити о размещении в стране международных вооруженных сил.

Гаити сталкивается с обостряющимся гуманитарным кризисом.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен ситуацией на Гаити с эпидемией холеры и серьезным кризисом общественной безопасности.

Пресс-секретарь добавил, что в письме в Совет Безопасности ООН Гутерриш внес конкретные предложения по поддержке Гаити.

В прошлом месяце местные банды заблокировали нефтяной терминал Варрё в столице страны Порт-о-Пренс Проблемы с топливом начали парализовать транспорт и всю экономику Гаити. Также возникли проблемы с наличием бутилированной воды, которая крайне необходима во время эпидемии холеры на острове.

В пятницу правительство Гаити уполномочило премьер-министра обратиться к международному сообществу с просьбой направить войска для сдерживания кризиса.