Власти Гаити попросили ООН срочно ввести в страну международные вооруженные силы
2022-10-10
08:12
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности организации срочно рассмотреть просьбу властей Гаити о размещении в стране международных вооруженных сил.
Гаити сталкивается с обостряющимся гуманитарным кризисом.
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен ситуацией на Гаити с эпидемией холеры и серьезным кризисом общественной безопасности.
Пресс-секретарь добавил, что в письме в Совет Безопасности ООН Гутерриш внес конкретные предложения по поддержке Гаити.
В прошлом месяце местные банды заблокировали нефтяной терминал Варрё в столице страны Порт-о-Пренс Проблемы с топливом начали парализовать транспорт и всю экономику Гаити. Также возникли проблемы с наличием бутилированной воды, которая крайне необходима во время эпидемии холеры на острове.
В пятницу правительство Гаити уполномочило премьер-министра обратиться к международному сообществу с просьбой направить войска для сдерживания кризиса.
Опубликовано: Николай Скира
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