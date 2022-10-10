Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом наступления на Запорожье.

10 октября РИА Новости сообщили, что председатель движения Мы вместе с Россией член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что Киевские власти начали подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время.

Рогов утверждает, что помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область и почему она должна быть освобождена. Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия у Запада.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, отрезав тем самым Украину от Азовского моря.