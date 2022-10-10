Анна Семенович после липосакции поправилась на 10 килограммов
2022-10-10
08:37
Операцию по удалению лишнего жира на руках и подбородке певица перенесла всего восемь месяцев назад.
Певица Анна Семенович долгие годы боролась за то, чтобы быть стройной. Она сидела на диетах, с помощью пластики уменьшала грудь, затем сделала липосакцию, сообщает 5-tv.ru.
Все это - из-за "заказа" общественности, которая ожидает, что артисты должны быть стройными.
«Я считала, что у меня очень большая грудь, и что она затмила меня. Из всех утюгов звучало про грудь, и я побежала ее уменьшать. Но эта боль помогла мне избавиться от зависимости от общественного мнения. Оно тогда меня так сломало!», — рассказала Анна в интервью программе «Не принято обсуждать» на YouTube.
Чтобы избавиться от угнетающих мыслей певице пришлось обратиться к психологу. Только после этого она сумела избавиться от вечной необходимости худеть и стараться быть похожей на многих коллег. Тут же певица опять начала набирать килограммы, но больше они ее не пугают.
«Я стала весить больше на десять килограммов, и мне комфортно, мне классно. Не нужно ложиться на ночь голодной, чтобы бурлило в желудке от голода и падать в обморок из-за того, что общественное мнение считает: все артисты должны быть тощие. А я такая… », — добавила Семенович.
Для поддержания фигуры певице теперь достаточно заниматься спортом и ходить на массажи.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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