ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух

2022-10-10

08:37

Анатолий Лаппо

Анатолий Лаппо

Глава госпогранкомитета страны Анатолий Лаппо в своем интервью каналу СТВ сообщил, что наши пограничники подвергаются серьезному давлению со стороны территориальной обороны сопредельной державы.

Ее члены в нетрезвом состоянии подходят к границе, целятся в наших пограничников иногда при этом делая выстрелы в воздух. По его же заявлению, практически все авто и железнодорожные мосты связывающие 2 государства взорваны соседней страной.

Что касается дорог, то Украина проводит их усиленное минирование, мины на транспортных артериях ставятся в 3 ряда.

По мнению Лаппо сейчас усилия Украины сосредотачиваются на обороне собственной госграницы, ситуация в приграничье характеризуется официальным лицом как сложная.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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