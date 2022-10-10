ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
2022-10-10
08:37
Глава госпогранкомитета страны Анатолий Лаппо в своем интервью каналу СТВ сообщил, что наши пограничники подвергаются серьезному давлению со стороны территориальной обороны сопредельной державы.
Ее члены в нетрезвом состоянии подходят к границе, целятся в наших пограничников иногда при этом делая выстрелы в воздух. По его же заявлению, практически все авто и железнодорожные мосты связывающие 2 государства взорваны соседней страной.
Что касается дорог, то Украина проводит их усиленное минирование, мины на транспортных артериях ставятся в 3 ряда.
По мнению Лаппо сейчас усилия Украины сосредотачиваются на обороне собственной госграницы, ситуация в приграничье характеризуется официальным лицом как сложная.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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