Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных

В Забайкалье депутаты направят однодневную зарплату в помощь мобилизованным.

В понедельник утром РИА Новости ссылаясь на пресс-службу заксобрания Забайкальского края сообщили, что предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планерке в понедельник утром. Все 16 депутатов, работающих на постоянной основе это предложение поддержали. Уточняется, что остальным депутатам заксобрания предложат также принять участие в сборе средств для поддержки мобилизованных забайкальцев.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу необходимо мобилизовать 300 тысяч человек. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.