Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
2022-10-10
08:38
В Забайкалье депутаты направят однодневную зарплату в помощь мобилизованным.
В понедельник утром РИА Новости ссылаясь на пресс-службу заксобрания Забайкальского края сообщили, что предложение о перечислении однодневного заработка в помощь военным обсуждалось на депутатской планерке в понедельник утром. Все 16 депутатов, работающих на постоянной основе это предложение поддержали. Уточняется, что остальным депутатам заксобрания предложат также принять участие в сборе средств для поддержки мобилизованных забайкальцев.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу необходимо мобилизовать 300 тысяч человек. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
Опубликовано: Елена Калиновская
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