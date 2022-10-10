Reuters: Утром 10 октября в Киеве произошло несколько взрывов, в городе воздушная тревога, не работает транспорт
2022-10-10
08:47
В понедельник утром, 10 октября в Киеве произошло несколько взрывов, сообщает "Интерфакс-Украина".
Звук взрывов был слышен в том числе во время прямого эфира корреспондента вбитанской медиакорпорации BBC. До этого было слышно, как летят ракеты.
По сообщению информационного агентства Reuters, над Киевом поднимаются клубы черного дыма .
Пока точно неизвестно, сколько взрывов произошло и каков уровень разрушений и есть ли жертвы.
Портал "Украинская правда", в свою очередь, опубликовала виде, на котором видны последствия взрыва в Киеве.
В столице Украины в 7:45 по местному времени звучит воздушная тревога. Не ходит общественный транспорта, в том числе метро.
Опубликовано: Николай Скира
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Reuters: Утром 10 октября в Киеве произошло несколько взрывов, в городе воздушная тревога, не работает транспорт
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