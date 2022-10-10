Reuters: Утром 10 октября в Киеве произошло несколько взрывов, в городе воздушная тревога, не работает транспорт

В понедельник утром, 10 октября в Киеве произошло несколько взрывов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Звук взрывов был слышен в том числе во время прямого эфира корреспондента вбитанской медиакорпорации BBC. До этого было слышно, как летят ракеты.

По сообщению информационного агентства Reuters, над Киевом поднимаются клубы черного дыма .

Пока точно неизвестно, сколько взрывов произошло и каков уровень разрушений и есть ли жертвы.

Портал "Украинская правда", в свою очередь, опубликовала виде, на котором видны последствия взрыва в Киеве.

В столице Украины в 7:45 по местному времени звучит воздушная тревога. Не ходит общественный транспорта, в том числе метро.