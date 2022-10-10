Бизнес Пугачевой провалился после того, как она покинула Россию
2022-10-10
09:01
Очередной бизнес певицы Аллы Пугачёвой прогорел. Партнёры артистки несут убытки, в то время как Алла Борисовна пребывает в Израиле.
Исполнительница Алла Пугачева так и не преуспела в бизнесе. Об этом стало известно благодаря выходу очередного выпуска шоу "ГДЕденьги" на Ютубе.
Финансист Мария Иваткина поведала, что одним из последних бизнес-детищ, которые продвигала Пугачева, была обувь, выпускаемая под ее именем.
Примечательно, что свою обувь Алла Борисовна не носила. Потенциальные клиенты также в большинстве своём проигнорировали бутик знаменитости.
Эксперт рассказала, что уехав в Израиль, Пугачёва создала ситуацию, что ее бизнес-партнеры несут убытки.
Скандальные заявления знаменитости привели к тому, что производитель вынужден продавать обувь с огромной скидкой.
Иваткина пожаловалась: "Алла Борисовна вообще дама разносторонняя: духи продавала, чипсами торговала, журнал издавала, но в бизнесе у нее все складывается неудачно. Что ни компания, то убытки".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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