Бизнес Пугачевой провалился после того, как она покинула Россию

Очередной бизнес певицы Аллы Пугачёвой прогорел. Партнёры артистки несут убытки, в то время как Алла Борисовна пребывает в Израиле.

Исполнительница Алла Пугачева так и не преуспела в бизнесе. Об этом стало известно благодаря выходу очередного выпуска шоу "ГДЕденьги" на Ютубе.

Финансист Мария Иваткина поведала, что одним из последних бизнес-детищ, которые продвигала Пугачева, была обувь, выпускаемая под ее именем.

Примечательно, что свою обувь Алла Борисовна не носила. Потенциальные клиенты также в большинстве своём проигнорировали бутик знаменитости.

Эксперт рассказала, что уехав в Израиль, Пугачёва создала ситуацию, что ее бизнес-партнеры несут убытки.

Скандальные заявления знаменитости привели к тому, что производитель вынужден продавать обувь с огромной скидкой.

Иваткина пожаловалась: "Алла Борисовна вообще дама разносторонняя: духи продавала, чипсами торговала, журнал издавала, но в бизнесе у нее все складывается неудачно. Что ни компания, то убытки".