Алкоголь и презервативы получили привилегии при ввозе из ЕС в Россию

Импортное спиртное, средства контрацепции, табак, средства бытовой химии и музыкальные инструменты могут без ограничений ввозиться в Россию из Евросоюза.

С 10 октября для большинства импортных товаров Россия и Беларусь поставят барьер. Иностранные перевозчики не смогут больше доставлять их в Союзное государство.

Для транзита других грузов по территории Беларуси и России необходимо будет их переваливать на фуры отечественных перевозчиков.

Запрет на въезд грузовиков из ЕС в Россию содержится в утвержденном постановлении правительства. В документе, по сообщению «Известий», приводится также перечень исключений: в него кроме лекарств, молочных продуктов и овощей, попали и не самые очевидные товары.