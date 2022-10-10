Кличко заявил о прилетах ракет и взрывах в центре Киева
2022-10-10
09:05
Утром в понедельник, 10 октября в центре Киева прогремело несколько мощных взрывов. Было слышно, как летят ракеты, сообщает "Украинская правда".
Информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Ракеты, обстрелявшие Киев в понедельник утром, попали в центр города, есть жертвы", - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, все экстренные службы едут на место взрывов.
"Подробности позже", — написал Кличко в Telegram.
На видео, размещенных в Twitter, видны клубы черного дыма над зданиями в центре украинской столицы. В Киеве с 6:45 по местному времени звучат сирены воздушной тревоги.
Информация о возможных действиях украинской ПВО появляется в соцсетях. В столице Украины не работает общественный транспорт, в том числе метро.
В соцсетях появилась запись ракетного обстрела Киева, когда прямой эфир из украинской столицы вел корреспондент Би-би-си.
Опубликовано: Николай Скира
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