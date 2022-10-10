Кличко заявил о прилетах ракет и взрывах в центре Киева

Утром в понедельник, 10 октября в центре Киева прогремело несколько мощных взрывов. Было слышно, как летят ракеты, сообщает "Украинская правда".

Информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ракеты, обстрелявшие Киев в понедельник утром, попали в центр города, есть жертвы", - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, все экстренные службы едут на место взрывов.

"Подробности позже", — написал Кличко в Telegram.

На видео, размещенных в Twitter, видны клубы черного дыма над зданиями в центре украинской столицы. В Киеве с 6:45 по местному времени звучат сирены воздушной тревоги.

Информация о возможных действиях украинской ПВО появляется в соцсетях. В столице Украины не работает общественный транспорт, в том числе метро.

В соцсетях появилась запись ракетного обстрела Киева, когда прямой эфир из украинской столицы вел корреспондент Би-би-си.