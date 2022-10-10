Надо ли выбрасывать плесневелый сыр: мифы и правда о кулинарных правилах
2022-10-10
09:14
Существуют установки, что муку перед готовкой нужно просеять, грибы мыть не нужно, а сливочное масло хранить только в холодильнике, но это не так.
Есть множество историй и "правил" по готовке еды, которые либо устарели, либо неправильно поняты. Люди стараются их придерживаться, и совершенно напрасно.
Например, один из таких мифов - то, что чеснок в блюдо нужно добавлять в начале готовки. Или - то, что при приготовлении говяжьего фарша следует сливать жир. Но жир - это вкус! И топленый жир можно использовать для приготовления овощей.
Миф и то, что существуют некие суперпродукты. То, что ими считается, может содержать лишь немного больше питательных веществ, чем другие продукты.
Также нет нужды всякий раз просеивать муку перед замесом теста - если только она не старая и с комочками.
Не обязательно мыть курицу перед приготовлением - к такому выводу пришли опытные эксперты. Более того - это может быть скорее вредным, чем полезным.
А грибы, наоборот, - вопреки существующему утверждению, что их не обязатено мыть, на самом деле делать это нужно. Просто не хранить в помытом виде в холодильнице, а дать воде стечь - и приступать к готовке.
Не надо выбрасывать и заплесневелый сыр, как это делают многие из-за ложного утверждения о том, что это портит весь кусок. Нужно просто снять налет ножом, все остальное можно есть.
Неправда и то, что сливочное масло всегда должно храниться в холодильнике. Несмотря на это распространенное мнение, сливочное масло хорошего качества можно хранить до 10 дней вне холодильника, если в помещении умеренно прохладно.
Ошибочна и вера в то, что оливковое масло - лучшее масло, и его следует использовать в каждом блюде, независимо от способа приготовления или температуры.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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