В Киеве прозвучало пять взрывов и в центре города поднялся столб дыма
2022-10-10
09:15
Утром в понедельник, 10 октября очевидцы сообщают в соцсетях о том, что в центре Киева прогремели пять взрывов.
Взрывы произошли около 8:15 по местному времени, прозвучали сирены воздушной тревоги.
На видео в соцсетях заметно, как над местами попаданий ракет поднимаются клубы дыма.
Свидетели пишут, что в городе сработало ПВО, но по меньше мере одна ракета достигла цели, по объекту инфраструктуры. Информация уточняется.
Репортер AFP в Киеве видел множество машин скорой помощи в центре города, направляющихся к месту взрывов. Последний удар по Киеву был нанесен 26 июня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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