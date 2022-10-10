В Киеве прозвучало пять взрывов и в центре города поднялся столб дыма

Утром в понедельник, 10 октября очевидцы сообщают в соцсетях о том, что в центре Киева прогремели пять взрывов.

Взрывы произошли около 8:15 по местному времени, прозвучали сирены воздушной тревоги.

На видео в соцсетях заметно, как над местами попаданий ракет поднимаются клубы дыма.

Свидетели пишут, что в городе сработало ПВО, но по меньше мере одна ракета достигла цели, по объекту инфраструктуры. Информация уточняется.

Репортер AFP в Киеве видел множество машин скорой помощи в центре города, направляющихся к месту взрывов. Последний удар по Киеву был нанесен 26 июня.