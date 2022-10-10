Reuters: Утром 10 октября нанесен ракетный удар по центру Киева, есть погибшие и раненные
2022-10-10
09:24
В понедельник утром, 10 октября, в Киеве произошло несколько взрывов. По словам мэра столицы Виталия Кличко, российские ракеты упали на центр города. Погибли люди, есть и раненые.
По сообщению информационного агентства Reuters над Киевом поднимаются клубы черного дыма.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы на месте. Подробности позже", - написал Виталий Кличко в Telegram.
Сообщается, что одна из ракет упала возле памятника историку Михаилу Грушевскому возле Университета Тарас Шевченко. В нескольких десятках метров находится парк, где часто гуляют матери и дети, сообщают СМИ.
Украинские экстренные службы пока не сообщают, сколько человек погибло. Портал "Суспільне" подтверждает, что в результате обстрела погибли люди.
Портал "Украинская правда" опубликовал видео, на котором видны последствия взрыва в Киеве.
Киевляне, опасаясь дальнейших нападений, укрылись на станциях метро.
В Киеве с 6.45 по местному времени звучит воздушная тревога. Общественный транспорт, в том числе метро, не работают.
Советник министра внутренних дел Украины также сообщил, что в Днепре также произошли взрывы. Над городом видны клубы дыма.
Опубликовано: Николай Скира
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