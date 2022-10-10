Система образования США: Илон Маск заявил, кто виноват в его плохих отношениях с дочерью-трансгендером

Миллиардер считает, что именно они сформировали ту среду, которая настроила против него Вивиан, тогда как с другими детьми у бизнесмена отличные отношения.

Илон Маск заявил: в том, что у него не складываются отношения с дочерью-трансгендером, виновна американская система образования. В частности - "неомарксисты" в VIP-школах и университетах этой страны.

По мнению миллиардера, они-то и сформировали среду, настроившую против него Вивиан, сообщает Сплетник.ру.

"Это чистой воды коммунизм. Он заставляет считать, что, если человек богат, он - олицетворение зла", - сказал Маск.

Бизнесмен выразил надежду, что его общение с Вивиан наладится, и отметил: с другими детьми у него сложились прекрасные отношения.

В этом году сын Маска от первой жены, Ксавье Александр, огорошил решением начать трансгендерный переход из-за "несоответствия гендерной идентичности". Он также сменил имя на Вивьен Дженна Уилсон.