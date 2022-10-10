Железняк и Королева решили не реагировать на выпады Кошмал в их адрес

Актрисы Олеся Железняк и Инна Королёва, играющие в сериале "Сваты", намерены не обращать внимание на резкие слова коллеги по съёмочной площадке Анны Кошмал.

Актриса из Украины Анна Кошмал продолжает конфликтовать с коллегами по сериалу "Сваты", но те приняли решение не отвечать на ее выпады.

На днях Олеся Железняк решила поздравить главу РФ Владимира Путина с 70-летним юбилеем. Кошмал пройти мимо не могла, вновь пытаясь вызвать скандал.

В защиту высказалась еще одна звезда сериала Инна Королева, отстояв честь коллеги в интервью BLITZ+.

Королева высказала мнение по поводу: "Я понимаю, что она пытается как-то защититься - только так, как по-другому? Я считаю, что не нужно оскорблять при этом никого. Вылилось это все в неприятность такую".

По словам Королевой, она недавно встречалась с Железняк в театре и они решили на выпады украинки не реагировать.

Королева призналась даже, что не держит зла на Кошмал.