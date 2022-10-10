Районы Львова и Тернополя остались без электричества в результате массированной атаки ВКС России
2022-10-10
09:41
СМИ сообщают о том, что в результате массированной атаки многие районы Львова и Тернополя остались без света.
Утром в понедельник, 10 октября, ВКС России начала отработку по объектам критической инфраструктуры и центрам принятия решений киевского режима.
В 8 утра взрывы прогремели в центре украинской столицы. Сообщается, что движение метро в Киеве остановлено, станции используются как укрытия для населения.
Очевидцы сообщают уже о десятках взрывов по всему городу в результате попадания ракет.
Ракетная атака также была проведена по объектам в Днепре и Житомирской области.
Опубликовано: Тарас Медведев
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