Районы Львова и Тернополя остались без электричества в результате массированной атаки ВКС России

СМИ сообщают о том, что в результате массированной атаки многие районы Львова и Тернополя остались без света.

Утром в понедельник, 10 октября, ВКС России начала отработку по объектам критической инфраструктуры и центрам принятия решений киевского режима.

В 8 утра взрывы прогремели в центре украинской столицы. Сообщается, что движение метро в Киеве остановлено, станции используются как укрытия для населения.

Очевидцы сообщают уже о десятках взрывов по всему городу в результате попадания ракет.

Ракетная атака также была проведена по объектам в Днепре и Житомирской области.