Том Круз запланировал полет на орбиту Земли и выход в открытый космос

На МКС хотят снять кадры для американского кинофильма с участием звезды Голливуда.

Звезда Голливуда Том Круз собирается сыграть в фильме, ради которого он не просто отправится на орбиту Земли, но и выйдет в открытый космос, сообщает КП со ссылкой на американские СМИ.

Режиссером фильма выступил 55-летний Дуг Лиман, известный по таким лентам, как «Идентификация Борна» и «Мистер и миссис Смит».

"Таков план. С Томом у нас в разработке отличный проект: доставить на космическую станцию ракету и снимать там фильм, – рассказала представитель Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Как стало известно изданию, основная часть фильма будет снята на Земле, но потом герою Круза предстоит полететь в космос, чтобы решить там некую проблему. Именно для съемок данной части ленты артист будет доставлен на МКС, где совершит выход в открытый космос.

Однако лавры первого артиста в космосе Крузу уже не достанутся. В октябре 2021 года на МКС уже побывали российская артистка Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Они на орбите снимали кадры для фильма «Вызов». Гендиректор Константин Эрнст уточнил, что лента выйдет на экраны 12 апреля 2023 года - в День космонавтики.