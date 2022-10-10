Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева
2022-10-10
09:57
В понедельник утром в центре украинской столицы Киеве прогремели мощные взрывы, сообщает Reuters.
Произошло несколько ударов, сообщил мэр Виталий Кличко и корреспондент Немецкого агентства печати.
Взрывы произошли в Шевченковском районе в центре столицы, включающем исторический Старый город и правительственные здания.
Журналисты Reuters сообщают о столбе черного дыма, поднимающемся над зданиями. К месту взрыва подъехало несколько машин скорой помощи. Ранее сирены предупреждали о воздушных налетах. Сообщений о погибших не поступало.
Виталий Кличко поручил населению оставаться в укртиях. «Если нет острой необходимости, лучше сегодня в город не ходить», — написал он в Telegram.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее пригрозил Украине ответом за взрывы на стратегически важном для России Крымском мосту. Последний раз Киев подвергался ракетной атаке в конце июня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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