Новые взрывы в Киеве, Харькове и Днепре, ВКС России отрабатывают центры принятия решений
2022-10-10
10:09
Массированная атака ВКС России началась утром 10 октября с обстрела центральной части Киева.
В Киеве прозвучало два новых взрыва, при этом взрывы произошли во «многих городах», сообщают в офисе президента Украины, призывая население «оставаться в убежищах».
Местные СМИ пишут о ракетных актах на города Львов и Тернополь, Днепр и Харьков, где выведены из строя объекты энергоснабжения. Во многих районах нет электричества и не работает Интернет.
«Украина находится под ракетным обстрелом, у нас есть данные о том, что многие города нашей страны поражены», — сообщил официальный представитель президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
Опубликовано: Тарас Медведев
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