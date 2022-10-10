Новые взрывы в Киеве, Харькове и Днепре, ВКС России отрабатывают центры принятия решений

Массированная атака ВКС России началась утром 10 октября с обстрела центральной части Киева.

В Киеве прозвучало два новых взрыва, при этом взрывы произошли во «многих городах», сообщают в офисе президента Украины, призывая население «оставаться в убежищах».

Местные СМИ пишут о ракетных актах на города Львов и Тернополь, Днепр и Харьков, где выведены из строя объекты энергоснабжения. Во многих районах нет электричества и не работает Интернет.

«Украина находится под ракетным обстрелом, у нас есть данные о том, что многие города нашей страны поражены», — сообщил официальный представитель президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

