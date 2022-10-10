Россия нанесла удары по Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Ивано-Франковской областям
2022-10-10
10:14
Российские войска нанесли массированные удары по нескольким областям Украины.
Утром 10 октября украинские телеграм-каналы сообщают о "прилетах" в различных областях Украины.
Появились сообщения о взрывах в Сумской области. Об этом заявил глава местной администрации Дмитрий Живицкий.
"Глава Ивано-Франковской администрации Светлана Онищук сообщила об угрозе ракетных ударов по региону", - пишет РБК.
Также глава Львовской администрации Максим Козицкий сообщил о попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
"Прилеты" зафиксированы в Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Bloomberg: страны НАТО испытывают нехватку оружия для помощи Киеву
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Ласковый май понес еще одну потерю: умер клавишник Михаил Афанасьев
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине