Россия нанесла удары по Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Ивано-Франковской областям

2022-10-10

10:14

Российские войска нанесли массированные удары по нескольким областям Украины.

Утром 10 октября украинские телеграм-каналы сообщают о "прилетах" в различных областях Украины.

Появились сообщения о взрывах в Сумской области. Об этом заявил глава местной администрации Дмитрий Живицкий.

"Глава Ивано-Франковской администрации Светлана Онищук сообщила об угрозе ракетных ударов по региону", - пишет РБК.

Также глава Львовской администрации  Максим Козицкий сообщил о попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

"Прилеты" зафиксированы в Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.

Опубликовано: Николай Скира







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